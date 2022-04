Guillaume DUGUE

- Autodidacte dynamique mais avant tout passionné par l'Humain et la technique.



Basé en Savoie depuis plusieurs années mon parcours se poursuit actuellement chez Techno Alpin France.



La neige de culture est devenue incontournable dans le monde des stations de ski, les installations qui sont en constante évolutions réclament un suivi et une maintenance de plus en plus pointue.



En tant que responsable de secteur je gère la partie commerciale, technique et financière service ainsi que la supervision des opérations de terrain.

Le développement de nouveaux concepts et prestations services adapté au monde de l 'enneigement font également partie de mes missions.



La maintenance reste parfois en arrière plan, particulièrement dans ce domaine et ce pour différentes raisons

( saisonnalité, temps de fonctionnement réduit, accessibilité, coût...) . Pourtant lorsque elle est bien ciblé et maîtrisé c'est un facteur clé d'amélioration, de fiabilisation et de pérennité pour les installations.



Cette maintenance des équipements prend également de plus en plus de sens dans le contexte économique que nous connaissons, car au delà du fait de maintenir un taux optimal de disponibilité des installations sur le long terme c'est aussi un facteur important d’économies.



Domaine passionnant, il mélange a la fois l'excellence technique, une gestion pointue et un échange humain particulièrement intense, le tout dans un cadre magique.









Mes compétences :

Gestion de projet

Process

Maintenance industrielle

Service

Management