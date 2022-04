Suite à une formation pluridisciplinaire en lettres, géographie et droit, Guillaume Duhamel s’est spécialisé dans l’urbanisme au sein de l’Institut d’Urbanisme de Bordeaux (IATU). Son intérêt personnel pour l’histoire et la géographie, mais également son expérience auprès d’Etienne Lavigne, architecte du patrimoine à Pau, l’ont amené à rechercher une nouvelle approche du métier d’urbaniste, inspirée par l’école territorialiste italienne et centrée sur la notion d’urbanisme patrimonial. Suite à une collaboration riche avec Patrick Baggio, architecte-urbaniste à Bordeaux, il a décidé en 2013 de développer sa propre structure de projet et de réflexion afin d’expérimenter et de développer ces nouveaux modes de faire l’urbanisme, en se spécialisant dans l’intervention sur des sites patrimoniaux d’exception, à toutes les étapes du projet.



Mes compétences :

Coordination de projet

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Stratégie territoriale

Urbanisme & Paysage

Mise en oeuvre et gestion de projet

Aménagement du territoire

Aménagement urbain