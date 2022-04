Guillaume DUMAS

Autodidacte de génie, je propose modestement mes services aux meilleurs employeurs. Mon employeur aura l’intelligence de me proposer un travail à la hauteur de mes compétences exceptionnelles.



Mes atouts sont mon efficacité personnelle ; ma capacité d'auto formation et d'auto motivation.



ITIL Compliant, je saurai tirer le meilleur parti de votre infrastructure.





Mes compétences :

C

JavaScript

LaTeX

Redmine

LDAP

Python

Hibernate

PHP

Hadoop

C++

Java

Elasticsearch

Opensource

Struts

Assembleur

Shell

CSS

OCaml

AWS

Openstack

LXC

Libvirt

Perl

JCL

z/OS

Java EE

Spring

MVS