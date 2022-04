Www.fortress-concept.fr

Auditeur INHESJ, 20e session nationale "Protection des entreprises et Intelligence économique"



Fort d'un passé dans la gestion des risques j'ai intégré le monde de la technique en 1997 pour créer, en 2003, la société Fortress Concept.

Nos compétences, tant sur les moyens électroniques que sur les moyens de protections, dits "ralentissant" nous permettent d'apporter des solutions adaptées aux besoins et surtout, efficaces.

Nous proposons des solutions "clé en main" (détections, vidéo, serrurerie, salle protégée,PC sécurité,...).

Depuis 2008 nous assurons des missions d'expertises techniques (analyses, encadrement et suivis opérationnels, contre mesures, a.m.o, m.o.e, formations).

Nous maîtrisons 4 langues (Fr,Eng,All,NL), et sommes mobiles (international).



Guillaume Durand



Mes compétences :

Coordination

Vidéosurveillance

Sécurité

Audit