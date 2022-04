Guillaume ERHART

Mes compétences s'articulent autour des trois piliers que sont :



● Le développement mobile essentiellement sur la plateforme iOS. J'ai une très bonne maîtrise de l'environnement de développement Xcode, de l'API Cocoa Touch et du langage Objective-C.

En effet, lors d'une de mes précédentes missions, j'avais en charge le développement et le maintien d'applications sur iOS.

Je maîtrise également dans une moindre mesure les autres plateformes mobiles que sont Android et Windows Phone.



● Le développement Web, avec un profile Full Stack.

Coté Frontend je maîtrise les langages du web que sont HTML5/CSS3/Javascript et les Frameworks Jquery, Bootstrap, AngularJS et DurandalJS. J'ai également travaillé avec des outils tels que LESS et Grunt.

Coté Backend, je maîtrise la plateforme ASP.NET avec le langage C#. J'ai une bonne maîtrise du langage de requête T-SQL ainsi que de Entity Framework.

Lors de ma dernière mission j'ai travaillé avec ces outils à la réécriture et à l'amélioration d'une application Web complexe.

J'ai également une bonne maîtrise d'autres langages tels que PHP/MySQL avec notamment le CMS Joomla ou encore NodeJS associé à une base de donnée de type NoSQL, connaissances que j'ai acquises par de multiples projets personnels.



● Le design et l'ergonomie. Lors de mes différentes missions, les aspects liés au design et surtout à l'ergonomie des applications ont été d'une importance capitale. Cela m'a beaucoup sensibilisé vis-a-vis des ces aspects trop souvent négligés.



Mes compétences :

Développement web

Microsoft SQL Server

Bootstrap

AngularJS

HTML 5

CSS 3

Développement iOS

ASP.NET

NoSQL

Développement Android

UNIX

Node.js

Services web

Microsoft Windows

Mac OS X

JavaScript

Java