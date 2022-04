Guillaume ERPELDINGER

Ma formation s'étant terminée le 31 juillet, je recherche activement une entreprise prête à accueillir et à accompagner un développeur junior curieux et déterminé, dans le cadre d'une alternance qui commencerait début Novembre.



Après plusieurs années de travail alimentaire, jai pris la décision de reprendre mes études et ainsi pouvoir travailler dans un métier enrichissant et où je pourrais mépanouir professionnellement.



Ayant toujours était passionné dinformatique depuis mon plus jeune âge, je me suis orienté vers une formation intensive de développeur web avec comme spécialisation le langage PHP et le Framework Symfony.



Le métier de développeur mintéresse, car il me permet dutiliser mon esprit logique et ma compétence à résoudre des problèmes que jai acquis dans linformatique au fil des années.



Cest ainsi que je me suis retrouvé ces derniers mois à la Wild Code School. Jai choisi de faire ma formation là-bas, car jadhère à ces principes qui se basent sur un apprentissage hybride où le mot-clé est « apprendre à apprendre », combiné avec beaucoup de pratique.