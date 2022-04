Guillaume ETIEVANT

Après cinq années passées au service compétitivité de la DIRECCTE (ex DRIRE) en tant que chargé de mission, où j'ai notamment suivi le secteur de la Santé et le Lyonbiopôle (pôle de compétitivité rassemblant des industriels et des académiques autour du thème de l'infectiologie), j'ai rejoins l'autorité de sureté nucléaire en février 2013 afin de devenir inspecteur de la Radioprotection.



Mes compétences :

Développement économique

Politiques européenes

Financement/gestion/suivi de projets Innovants

Radioprotection

Europe

Génie industriel

Innovation

Union Européenne