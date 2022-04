Guillaume EXCOFFIER

» PARCOURS «



La cité des gônes m'a vu réalisé mes études, un BTS MUC, ainsi qu'une troisième et quatrième année à l'EICD 3A.



Le service client est devenu une activité dans laquelle je suis a l'aise et m’épanouis, c'est donc tout naturellement que j'ai continué dans cette voie.

Après plusieurs expérience auprès de MEJT, Darty, les compagnons du devoir et Seb france, j'ai intégré la société Téléperformance pour le compte de l'activité OPAC, puis SFR, Ensuite en tant que conseiller clientèle confirmé en CDI sur l'activité Mylan, puis pour le service consommateur Danone.



Le monde du support informatique et applicatif c'est ouvert pour moi lors de mon intégration chez CGI France pour le compte du support Enedis.



Je suis ensuite devenus consultant pour la société KEYTEO, en détachement chez le client STEF IT en tant que technicien d'intégration pour le support TMS N2



De retour Chez CGI, je prend part a un nouveau projet en tant que facilitateur pour le support enedis, avec a ma charge une équipe de 6 personnes





» PERSONNEL «



En ce qui me concerne : calme, avec énormément de sang-froid, curieux, sérieux, disponible, flexible et évolutif, et enfin diplomate voilà mes qualités.



Mes compétences :

Marketing

Management

Commerce

Conseil client

Identifications des besoins client

Ventes additionnelles

Suivis de dossier

Résolution de problème en ligne

Appels sortants

Appels entrants

Gestion de conflits

ITIL Foundation V3