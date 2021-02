Guillaume FRIOU

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



Depuis janvier 2011 : Maintenance évolutive des domaines applicatifs « Pilotage et Aide à la décision » sur l’ensemble du périmètre Régional, National et Inter-Régimes – CNAM

- Conception et développement en Shell et SQL

- Conception et rédaction des tests unitaires

- Conception et rédaction des tests d’intégrations

- Correction des anomalies



Avril 2009 à janvier 2011: Développement et migration d’une application – DGA

- Conception et développement en Visual Basic

- Correction des anomalies

- Réalisation d'évolutions

- Assistance technique et fonctionnelle auprès du client

- Migration de formulaires BO 5.1.9 vers BO XI

- Rédaction de propositions commerciales



Oct. 08 à avril 09 : Développement de logiciels informationnels – CNAM

- Conception et développement sous DollarUniverse

- Migration des applications CNAM de Solaris 8 vers Solaris 10



Nov. 07 à oct. 08 : Assistance technique sur les applications du domaine Patient – AP-HP

- Qualification de plusieurs versions du logiciel Actipidos PAS (Prescription Acte de Soins)

- Assistance aux utilisateurs

- Gestion d’applications : envoi et suivi de fiches anomalies

- Développements de formulaires Qweb



Mars 07 à nov. 07 : Développement d’une application de gestion des Ecoles et Concours Paramédicaux – AP-HP

- Conception et développement sous Oracle Forms et Oracle Reports

- Conception et développement en SQL et PL/SQL

- Etudes et spécifications des demandes d'évolution

- Qualification de l'application ECP

- Assistance technique



FORMATION



2005 MASTER professionnel de Mécanique Physique spécialité Simulation en Dynamique des Fluides et des Transferts

Université d'Orsay Paris XI



COMPETENCES INFORMATIQUES



Compétences techniques :

- Outils : Dollar Universe, Oracle Forms, Oracle Report, Toad, CVS, SVN, Test Director, BO XI, Eclipse

- Langages : SQL, PL/SQL, Visual Basic, KSH, Fortran, Unix, Java

- Base de données : Oracle 7, Oracle 9i, Access



Outils bureautiques : Word, Excel, PowerPoint



CENTRES D’INTERETS



Astronomie, pratique du football, pratique du tennis.



Mes compétences :

Dollar Universe