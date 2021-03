Guillaume GARDÈRE

Après avoir obtenu mon diplôme en ingénierie des matériaux (IMECA) de l'Université de Pau j'ai voulu me spécialiser dans le domaine de la plasturgie en intégrant l'INSA de Lyon en Génie Mécanique et Procédés Plasturgie (GMPP) enseigné sur le site d'Oyonnax pour une durée de 2 ans.



Cette formation m'a permis d'acquérir de larges compétences dans le domaine de la conception de pièces et d'outillages, la simulation des procédés et dans la gestion de projets.



Les différents stages que j'ai pu effectuer en industrie m'ont appuyé dans l'idée de travailler dans le secteur industriel et plus particulièrement dans le domaine de la conception et développement de pièces en matières plastiques pour le secteur automobile et aéronautique.



Mes compétences :

Catia v5

Rhéologie

Scilab

Polymères

Matériaux composites

Calcul de structure

Management qualité

Analyse physico chimique des matériaux

Analyse ATG

Chromatographie

Differential Scanning Calorimetry DSC

Mécanique automobile

ATG

Support Manufacturing

Adhésifs

Transferts thermiques

Injection plastique

Contrôle qualité