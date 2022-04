Guillaume GARVANÈSE

Concepteur et développeur backend, essentiellement Java et Scala.



J'étais auparavant journaliste scientifique pour divers journaux et magazines spécialisés, ainsi que responsable d'édition web du magazine La Gazette Santé-Sociale.



Mes compétences :

Photographie

Journalisme

Hibernate

Jpa

Enterprise JavaBeans

Microsoft SQL Server

Java EE

UML/OMT

Merise Methodology

Java Swing

Java Servlets

Java Server Pages

Java 2 Enterprise Edition

Enterprise Java Beans

Cascading Style Sheets

jQuery

WordPress

Web Services

Visual Paradigm

Sybase Power Designer

SQL

NetBeans

Message-Driven Beans

Linux Debian

JavaScript

Java Enterprise Edition

Java

JUnit

JDBC

HTML5

HTML

Bootstrap

Adobe CC

AJAX