De nature travailleur, rigoureux et perfectionniste dans les tâches que je dois accomplir, j’aime relever les défis.



4 ans dans le secteur de la vente Automobiles (véhicules sans permis, VP marques Généralistes et Premium).

Après une reconversion professionnelle en 2014, j'obtiens un DE Auxiliaire de Vie Sociale qui me permet d'exercer par la suite ce métier dans une ADMR et en contrat "gré à gré" pour des personnes âgés et/ou en situation de handicap.



Pour ainsi continuer dans le paramédical, je continue mes études en 2016 à l'Institut de Formation en Soins Infirmiers de Niort (79) pour être IDE.



Curieux d'apprendre, et d’acquérir des compétences complémentaires, je débute pour cette année, un DU Plaies et Cicatrisations à l’Université de Brest (29).





Guillaume Gaudron



Mes compétences :

Commerce Sans Permis

Commerce Automobile

Commerce B to C

Service à la personne

Aide soignante