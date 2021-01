Guillaume GENTILINI

➣ Ingénieur structure/stabilité depuis plus de 15 ans dans le secteur du bâtiment, mon parcours professionnel présente 2 étapes :



• 6,5 ans au sein de l'entreprise OGER INTERNATIONAL en tant qu'ingénieur structure/stabilité pour la réalisation d'études de conception et d'exécution sur des opérations de bâtiments en béton armé en Arabie Saoudite et en France,



• 11 ans au sein de l'entreprise CET INGÉNIERIE en tant que chargé d'affaires structure/stabilité sur des opérations de bâtiments en France pour des missions de Maîtrise d'Oeuvre.





➣ Mon champ de compétences couvre :

• La gestion des études préliminaires (diagnostics de structure des bâtiments, études géotechniques,...),

• La conception et le dimensionnement des structures des bâtiments suivant les réglementations en vigueur (FRANCAISE et EUROCODES) et pour tout type de structure (béton armé, charpente métallique ou bois),

• La réalisation des études d'exécution des ouvrages en béton armé,

• L'utilisation d'un logiciel de calculs aux éléments finis (Robot Structural Analysis),

• L'encadrement de projeteurs et de dessinateurs pour la réalisation des plans,

• La coordination des études de structure/stabilité avec les autres intervenants des projets (architectes, géotechniciens, ingénieurs des lots techniques et des techniques spéciales, organismes de contrôle...),

• L'estimation du coût des travaux,

• La rédaction des cahiers des charges pour la consultation des entreprises,

• L'analyse des offres des entreprises,

• Le VISA des plans d'exécution des entreprises et le suivi des travaux.





✉ (professionnel) : g.gentilini@villerenne.fr

☏ (professionnel) : +33 6 32 64 11 35



Mes compétences :

Maitrise d'oeuvre

Ingéniérie

Bâtiment

Ingénieur

Autocad

CBS

Calcul de structure

Diagnostic technique

Conception

Robot Structural Analysis

Microsoft Office

Etude technique

Bureau d'études