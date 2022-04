Guillaume GILET

Nouveaux 2015 : Extension d'agrément BPE en maraîchage.



J'ai plusieurs activités : Responsable d'expérimentation, la qualité, gestion de l'entreprise.

Conseil dans le cadre des diagnostics environnementaux, accompagnement dans le choix du matériel dans le cadre de la diminution des pollutions ponctuelles par les produits phyto.

Membre de la CEB (Commission des essais biologiques) pour participer activement aux méthodes en expérimentation d'aujourd'hui et demain.

Auditeur.



VITA CONSULT créée en 2004 est une structure indépendante de 5 personnes en :

- Expérimentation Agricole et viticole de produits de protection des cultures (agrément BPE)

- Services aux entreprises du secteur agricole : exploitations, ETA, Distributeurs (diagnostic environnemental, traçabilité, gestion des effluents phyto, audit interne et accompagnement dans les démarches de certification phyto, document unique en viticulture),

- Conseil indépendant en Produits Phytosanitaires (Agrément PL01758), Intégré au dispositif FERME et EXPE DEPHY Ecophyto (convention avec le Ministère de l'Agriculture)

- Organisme de Formation (formation sur mesure en fonction des besoins : Réglementation phytosanitaire, technique de pulvérisation, HACCP en viticulture/oenologie, analyse des risques professionnels)



Mes compétences :

Viticulture

Adaptabilité

Réactivité

Persévérance

Audit interne

Rigueur

Organisation du travail

Expérimentation