Guillaume GODIER

Photographe indépendant depuis de nombreuses années, je me suis spécialisé dans les images d'actions et de nautisme ainsi que dans le travail aérien, cependant je réalise aussi des commandes plus corporate pour le compte de grandes entreprises françaises.N'hésitez pas à visiter mon site internet ou à me contacter directement pour me faire part de votre projet.



Mes compétences :

Nautisme

Sport

Mode

Adobe Photoshop

Montage vidéo

Photographie