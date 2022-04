Guillaume GOURDON

Bienvenue sur mon profil !



Jeune passionné d'art et de design, j'aspire à développer mes connaissances et mes expériences dans les domaines du graphisme et la conception de site web,



Actuellement en formation, de graphiste multimédia en alternance à AFIP Lyon, je suis à la recherche d'un contrat de professionnalisation.





découvrez l'ensemble de mes création et toutes mes informations sur mon site personnel : http://www.gourdon-design.fr



Mes compétences :

Dessin

Infographie

Design graphique

Sculpture

Photographie

Adobe Illustrator CS6

Web design

Adobe Photoshop CS6