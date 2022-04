Guillaume GRÉGNANIN

PRINCIPALES COMPÉTENCES

• Mécanique et entretien vélo : diagnostique, réglage, réparation, montage ;

• Gestion commerciale, comptable et administrative, gestion des stocks ;

• Facturation, établissement de devis, notes de frais, bordereaux de saisie et archivage ;

• Accueil physique et téléphonique de la clientèle ;

• Technologies d’information et de communication ;

• Utilisation de l’outil informatique.



COMPÉTENCES INFORMATIQUES

Logiciels : Microsoft Word, Excel, Publisher, PowerPoint, Ciel, Sage. Environnements de travail : Windows et Macintosh.



COMPÉTENCES LINGUISTIQUES

Français : Langue maternelle ; Anglais : Intermédiaire ; Espagnol : Notions.



Mes compétences :

Vente

Mécanique cycle

Bureautique

Traitement d'images