Guillaume GUENETON

Mécanique : Fraisage 5 axes conventionnel et UGV). Sur armoire Heidenhain et en Fao avec Mastercam.

Montage, démontage, analyse et réparation de systèmes.





Conception : Réalisation de pièces et d’assemblages par CAO, notion de calculs en RDM, prototypage rapide en frittage laser (métal, plastique) et en dépôt de fil ABS, impression 3D en cire.



Rédaction : Cahier des charges, dossier technique.



Gestion : Chef de projet, partage du travail, élaboration de planning.



Informatique : Solidworks (conception assisté par ordinateur), CES (recherche de matériaux), Flowcode

(Programmation de microcontrôleur), Word, Excel, Visio.





Electronique : Conception et réalisation de circuits, programmation de microcontrôleurs.



Autres : Réalisation de pièce par fonderie cire perdue, coulée sous vide, presse à découper, électroérosion à fil, injection plastique.



