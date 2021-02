Guillaume GUÉRIN

Ingénieur R&D en traitement d'image, spécialisé dans l'algorithmie embarquée. Mon rôle est de développer des algorithmes dédiés à améliorer la qualité image des appareils en constante évolution appartenant au règne mobile, du cinéma et de la photographie.



Ayant un vif intérêt pour les statistiques, le machine learning et le data mining qui sont des compétences que j'utilise au quotidien dans mon travail, je suis interpellé par la croissance exponentielle des domaines relatifs à la data science et au big data et j'aimerais m'orienter vers un poste de data scientist.



J'ai obtenu un diplôme d'ingénieur en électronique à l'ENSEIRB-MATMECA, école d'ingénieur française située à Bordeaux, après deux années de classes préparatoires aux Grandes Ecoles spécialités Maths-Physique. En parallèle, j'ai également obtenu un Master Recherche en traitement des signaux et des images à l'Université de Bordeaux I.



J'ai un intérêt particulier pour la photographie, le domaine du biomédical, la vision par ordinateur et le développement web et l'internet des objets ou les objets connectés en général.



Mes compétences :

Formateur

Python

Computational Photography

Traitement d'images

Computer Vision

Traitement du signal

C++

Camera calibration

Mobile Devices

Ingénierie

Machine Learning

Data mining