Guillaume HENON

Je suis titulaire d'un diplôme de Technicien Supérieur en Support Informatique (Administrateur Réseaux et Systèmes) de l'AFPA de Brive la Gaillarde.

Je maîtrise l'environnement Cisco, One Access et Huawei ainsi que les différentes technologies Internet (Adsl, Sdsl, Lpt, Fibre).

Je m'adapte aisément aux besoins des clients en fournissant un large panel de compétences dans l'installation et le dépannage de tout type de matériel (Routeur, Switch, Serveur) de marques et modèles différents, ainsi que dans la mise en place de solutions de sécurité ( Vpn, Firewall, Virtualisation, sauvegarde de données).

Mes différentes expériences professionnelles m'ont permis de maîtriser la gestion des tickets d'incidents utilisateurs ainsi que les différentes procédures de dépannage et rétablissement des principaux fournisseurs d’accès internet Français et Européen.



Passionné de nouvelles technologies, je suis appliqué et ambitieux.



Mes compétences :

Appliqué

Déterminé

Perfectionniste