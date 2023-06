Guillaume JOLLY

Lors de ma dernière expérience professionnelle, j ai occupé le poste de Chef de Projet informatique au sein de la DSI centrale de La Poste à Nantes et précédemment celui d’Administrateur réseaux au sein de la société Auranext à Paris.



Amené à travailler à plusieurs reprises sur la mise en place de systèmes d’informations, j’ai dû coordonner des équipes ce qui m’a permis de m’enrichir et d'acquérir une parfaite maitrise des études ainsi que de la conduite et coordination de projets techniques et fonctionnels.



Je souhaite apporter au coeur de votre entreprise ma forte motivation, mon sens de l'organisation, mes qualités relationnelles ainsi que toutes mes compétences techniques acquises lors de mes différentes expériences professionnelles.



La perspective d’évoluer dans un environnement de compétitivité au même titre que travailler au sein d’équipes motivées sont les facteurs déterminants de ma démarche auprès de votre entreprise.



Mes compétences :

Réseaux informatiques & sécurité

Microsoft Windows

Informatique

Administration réseaux

Gestion de projet informatique