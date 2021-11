Guillaume LAVAURE

Ingénieur de formation, mon expérience internationale me permet de m'adapter rapidement aux situations et aux autres, de me remettre en question et de gérer des projets multiculturels. Je parle Anglais et Espagnol.



M'appuyant sur mes expériences variées, j'ai développé mes compétences de relations humaines, de travail en équipe, de communication, d'autonomie, de gestion de projets.



Curieux de nature, je m'intéresse au fonctionnement, à la fabrication et au détournement des choses. Exigeant et minutieux, je suis attentif aux détails, à l'esthétisme, aux matériaux et à la simplicité dans un souci environnemental.



Je travail, aujourd'hui, à orienter ma carrière vers des domaines en lien avec l'innovation. C'est la passion qui me fait avancer.