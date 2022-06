Guillaume LEBLOIS

Durant mes années d'études, ainsi que dans mon parcours professionnel, j'ai eu occasion d'évoluer dans les différents milieux du bâtiment. Je suis un autodidacte reconnu et durant mon exercice au sein de ce milieu, j'ai eu occasion d'approcher les différentes phases du métier de la construction.



Ma dernière fonction était technico-commercial pour la société Haki France (entreprise d’échafaudage et d’étaiement), dont mon rôle était le développement et l’implantation de la marque HAKI sur le secteur nord, où j’exerçais une partie commerciale : la prospection et fidélisation clients, remise de prix, étude de chantier : démarrage, lecture de plan, suivi… ; puis une partie management sur la région île de France, où j’étais en lien direct avec le directeur général : gestion d’équipes, planning, respect des marges, recrutement… atteste de mon expérience professionnelle et de ma capacité d’adaptation au milieu environnant



Travaillant dans ce milieu depuis plusieurs années, j'ai acquis de solides connaissances dans le domaine du bâtiment et du management.



Mes compétences :

Lecture de plan

Conseil

Management

Suivi de chantiers

Prospection commerciale

Immobilier

Génie civil

Microsoft Office

Développement