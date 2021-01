Guillaume MAGNAN

Chargé de développement chez April International Expat, mon travail consiste à animer, fidéliser et développer un portefeuille de courtiers en assurance. Ma zone géographique d'animation est le nord ouest de la France (entre La Rochelle et Le Havre) ainsi que Paris intramuros.



Le but de mon activité est de faire vendre à ces mêmes courtiers des produits d'assurance de santé, pour les français qui quittent la France de façon temporaire ou définitive, et pour les étrangers qui viennent en France.



La fidélisation de ces courtiers nécessite également un certain suivi de leur portefeuille ou au moins de certains clients afin d'apporter une réactivité importante et donc une satisfaction accrue.



J'espère pouvoir évoluer à moyen terme pour animer une équipe commerciale et pourquoi pas à long terme ouvrir un cabinet de courtage.



Mes compétences :

BTS

commercial

management

marketing

Attaché commercial