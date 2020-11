Actuellement, je suis manager de rayon boucherie volaille pour Auchan.

Je suis responsable d'un centre de profit de 9 millions d'euro, du fonctionnement du rayon au niveau humain, commercial et comptable.

Manager d'une équipe de 12 professionnels, je gère le quotidien et le développement future de mon rayon



N'hésitez pas à me contacter:

guillaume-mercier@hotmail.fr

06 70 13 01 20



Mes compétences :

COMMERCE

Développement durable

Management