Guillaume NAIL

Multicasquettes, donc. Quatre ans chef de projet / responsable communication et développement PAO en agence de traduction.

Devenu depuis journaliste, comédien et scénariste...

Dernièrement, lauréat du concours Le Regard des autres, organisé par l'INPES/Canal + - Scénario réalisé sous la forme de court-métrage par Pascal-Alex Vincent - diffusion sur Canal+. 1 million de vues sur YouTube.

Egalement en cours : développement de Dommage que, long-métrage adapté d'une de mes pièces, en collaboration avec Agathe Riedinger, produit par Matthieu Warter/Cinemao.

Contributions en tant que journaliste : Air, Dogs, Changer tout, Le Parisien/Aujourd'hui en France, Télé 7 Jours jeux, etc.



Mes compétences :

Scénariste

PAO

Traduction

Journalisme