Ingénieur Généraliste diplômé des Arts et Métiers Paristech (ENSAM), je suis actuellement responsable de parc matériel chez Construction Perret SA (Parc machines, Installations, Maintenance et Dépannages)





Précédemment, j'ai occupé plusieurs postes chez Losinger Marazzi (Ingénieur Matériel et Travaux).



Vous trouverez mon CV sur ce lien :

https://drive.google.com/file/d/0B7e6zdTPCzLdTkFBSk1nN1pSeVk/view?usp=sharing



Lien profil LinkedIn :

https://ch.linkedin.com/pub/guillaume-olmo/2a/898/620



Compétences :

Gestion de parc matériel

Planification, Installaiton, Maintenance, Dépannage

Conduite de travaux Bâtiment

Conception / Production / Logistique

Développement Industriel

Amélioration continue



Mes compétences :

Logistique

Autocad

Solidworks

Microsoft Visual Studio

Microsoft Project

Microsoft Office

CATIA

ANSYS