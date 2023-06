Guillaume PERDRIX

Je n'utiliser plus viadeo depuis longtemps. J'utilise Linkedin (+ de 3000 contacts) si c'est le cas pour vous aussi, retrouvons-nous via Linkedin.



Bénéficiant de 19 ans d’expériences en gestion des ressources humaines dont 15 ans en Nouvelle-Calédonie, j'ai occupé des fonctions à responsabilité, d’encadrement RH, de spécialiste ou de généraliste, au sein d’entreprises de 200 à 4000 salariés (Les Nouvelles Calédoniennes, Aircalin, Vale NC).

Depuis 2013, je suis gérant associé de la société RHNC, cabinet conseil en gestion des ressources humaines basé à Nouméa dont vous trouverez les prestations et nos références sur le siteArray



Mes compétences :

Recrutement

Relations sociales & syndicales

Conseil rh

Management d'équipe

GPEC

Management de projet

Formation

Administration du personnel