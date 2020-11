Ma vision est celle qui tente de révéler les possibles dun milieu, d'un programme, des attentes du client.

C'est définir et accompagner le projet avec le bagage philosophique, constructif, architectural, professionnel acquis au long de mes études et expériences pros en France et à l'étranger.





guillaume.planiol@gmail.com





Mes compétences :



Architecte HMONP

Projection en bâtiment

Suivi de chantier

Maitrise d'oeuvre



Sketchup, Archicad, revit, Autocad

Adobe Creative Suite 6