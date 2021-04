Guillaume POUPON

Titulaire d'un diplôme d'Ingénieur de l'École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers avec une dominante en Mécanique/Génie Atomique et bénéficie d'expériences professionnelles dans les secteurs nucléaires (CEA) et l'aéronautique (Airbus Helicopter), j'ai pu, lors des mes différentes missions, participer à la gestion de configuration des hélicoptères en phase de modifications, y intégrer toutes les données liées aux évolutions/modifications afin de créer, suivre et mettre à jour les indicateurs de performance.



Au sein du CEA (Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives) de Cadarache, je suis dernièrement intervenu sur les aspects de modélisation des systèmes électriques sur des projets de construction et lors de mon stage effectué en 2015, sur les études liées aux phénomènes du recyclage des déchets radioactifs.