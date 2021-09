Guillaume Ratel

Après une formation de Web master / Web design en 2010, je travaille toujours en freelance mais cette fois-ci dans la création de sites Internet. La photographie comme la vidéo deviennent secondaires tout en étant un atout pour la réalisation de clips à intégrer dans le site, tout comme la réalisation d'un reportage photos avec retouches, recadrages et optimisations pour l'intégration de celles-ci dans les visuelles du site client.

www.kio-creation-web.com

Tous les sites que je fais sont d'office avec une interface administrateur (interface client) pour que celui-ci soit à même de faire les modifications de ses textes et mises à jour sans passer par son Web Master. La liberté de faire vivre votre site sans surcoût !

Je mets un point d'honneur pour que votre site soit fait dans les règles avec une attention particulière pour un référencement naturel optimum en visant au plus juste les mots clefs susceptibles de générer un trafic pertinent sur votre site.

Je suis localisé en Savoie mais le monde du web n'a pas de frontière.

Je travaille suivant les objectifs et budgets du client avec des graphistes, des correcteurs, traducteurs, etc…

Mes dernières réalisations

www.lacaseakio.com

www.guides-montagne-valdisere.com

www.guides-montagne-tignes.com

www.brunobarbieri.fr

www.lafontaineamelie.fr

www.kio-photographe.com

www.fletre.fr

www.snow-taxi.com

www.les-jardins-de-mahelys.fr

www.arcsenciel.fr

www.annecy-tour-trans-fair.com

www.arvan-evasion.com

www.aquathermes-salle-de-bains.fr

www.monitrice-ski.emmanuelle-barudio.com

www.geneva-airport-transfers.fr

www.samantha-king-traduction.com

www.katrine-creation.com (site horizontal)

Visite virtuelle : www.lacaseakio.com/lacaseakio360/chambre-hotes-bourg-st-maurice.html

www.chalet-valdisere-leplantedebaton.com

www.taxi-bourg-st-maurice.net

www.coureurs-rivieres.com

Timelapse 885 photos en 35 secondes www.youtube.com/watch?v=vWi8Eiv0LBw



La passion du voyage, de la photographie et de l'image en général, m'ont amené aux quatre coins de la planète.

Photographe pour une expédition à l'Everest, Katmandu – Lhassa à VTT, la Chine pendant la révolution de 1989, le Soudan en compagnie du Professeur Monod, au Niger et en Ethiopie avec MSF comme logisticien, réalisateur d'un documentaire sur le Kenya et éditeur d'un livre sur le "Safari mode d'Emploi", restent, entre autres, des souvenirs et des expériences inoubliables.

La création d'un site Internet, c'est comme la réalisation d'un livre ou d'un documentaire. Il faut cibler le public, être attractif et intéressant. Dîtes moi qui vous êtes, quelles sont vos attentes d'un site, le thème qui doit se dégager et construisons ensemble votre vitrine ou site E-commerce.

N'hésitez pas à me contacter.

Guillaume Ratel



Mes compétences :

Afrique

Asie

Autocad

Cameraman

Design

Informatique

Internet

Monteur

Nikon

Photographe

Publicité

Réalisateur

Réalisateur Publicité

Site internet

Vidéaste

Voyages

Web

Web design

Web Master