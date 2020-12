Guillaume RAYMOND

Passionné par les nouvelles technologies, je suis généraliste dans les langages de programmations suivants (PHP, HTML/CSS, JAVA).

Je m’oriente actuellement sur de la Business Intelligence basée sur les métiers de la finance. Actuellement en poste à la Société Générale Corporate & Investment Banking (SGCIB), j’interviens dans le pilotage de processus des traitements des opérations Forex et Money Market.

Je suis en charge de la mise en place du pilotage des processus, et principalement des indicateurs de performances/risques/clients/qualités sur toute la chaine (Fo to Bo). (Access/ SAP BO)

Je suis à l’écoute du marché sur des missions similaires ou de type MOA. Une mobilité géographique est également envisageable au niveau national.





Mes compétences :

Visual basic

As400

Php/mysql

SQL

Html/css

SAP Business Object

JAVA

Business Object

SAP

Forex

PHP

Finance

Dashboard