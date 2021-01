Guillaume RENÉ

Management et gestion d'un service de 21 personnes compétentes en Mecanique, instrumentation, électricité, automatismes. Responsabilité du magasin général (1,4M€)



Management de l'ensemble des interventions de maintenance curative et préventive et améliorative dans le but d'augmenter la disponibilité opérationnelle des équipements type concasseur, broyeurs à boulet, sécheur, convoyeur, élévateur, vis etc (1,5M€)



Management des grands arrêts techniques été et hiver (600k€)



Management des travaux neufs en collaboration avec le directeur de site (2M€)



Green Belt depuis 2014 avec une forte adhésion aux méthodes Lean et amélioration continue, la maintenance est propice aux déploiement d'indicateurs de performance type MTBF, MTTR, PARETO etc.



Mes compétences :

green belt

Radioprotection

Mécanique

Gestion de projet

Energie

Organisation

Créativité