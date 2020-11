Guillaume ROBERT-DE MONTGRAND

Dans le cadre de mes différentes expériences, j’ai eu l'occasion de participer à la plupart des tâches qui touchent à l'outil informatique. De l'installation et la configuration du matériel (PC, Mac, Linux) utilisateurs et serveurs à l'administration des outils (logiciels métier, messagerie, réseau, internet) en passant par la maintenance opérationnelle, le support et l'assistance à l'utilisateur sur son poste de travail.



J'ai le goût du travail en équipe, qui permet un échange de connaissances permanent et d’acquérir rapidement les principes de fonctionnement du système d’information de l’entreprise.



Polyvalent et rigoureux dans les tâches que j'entreprends, j’ai également eu l’occasion de développer mes capacités d’écoute et d’organisation pour satisfaire les utilisateurs au plus vite dans de nombreux incidents de niveau 1 et 2.



Intéressé par la richesse de cette fonction dans ce qu’elle peut apporter à la fois aux utilisateurs et à

l’entreprise, je souhaite poursuivre dans cet environnement.



Mes compétences :

Internet

Architecture

Support technique

HTML

VMWare

PHP

Dépannage informatique

Administration réseaux

Sécurité informatique

Active Directory

Citrix

Windows

Modélisation 3D

Domotique