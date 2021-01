Je m'appelle Guillaume SEYER et je m’apprête à sortir d'un Master en i-management orientée développement en génie logiciel et jeux vidéo.

J'ai passé trois ans en apprentissage dans la société UTC Aerospaces Systems où j'ai pu côtoyer, de manière intensif, le monde du travail. J'ai notamment appris ce qu'était la rigueur, l'autonomie et la prise d’initiative que demandait ce milieu.

Je suis quelqu'un de particulièrement motivé et m'investis dans tout ce que j'entreprends.



Mes compétences :

Java

Java EE

HTML5

C++

C Programming Language

Windev

WebDev

C#

Unreal Engine 4

Unity 3D