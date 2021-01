Guillaume THIERRY

9 ans d'expérience chez Rockwell Collins France (Division intégration réseau puis réparation électronique)



Ingénieur Réseaux polyvalent (étude, réalisation, support, avant-vente) et pilotage de projet.



J'ai acquis des compétences réseaux (lan et wan), systèmes IT et de bonnes connaissances en sécurité et ToIP.

Autonome, curieux. Adaptable et ouvert à de nouveaux orientations projet et mangériales.



En veille ;

Ouvert aux déplacements, y compris à l'international



Mes compétences :

IPv6

ToIP Cisco

TSE

Wan (dsl et gpon, sdh, fh, wdm, atm)

Cisco, Enterasys, HP, Redback, Juniper

Routing / Switching

MS Windows Server, SQL Server, Oracle, HFSQL

Sécurité (VPN, 802.1X, Radius)