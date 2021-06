Gustavo MARIN

Développeur avec 5 ans d'expérience dans les domaines web et scripting.

Expérience avec plusieurs langages de programmation et technologies, incluant PHP 5, Mysql, AJAX, MVC, Wordpress, SEO, Responsive Web design, HTML 5, CSS 3, Javascript, JQuery, AngularJS, XML, HTTP, PostgreSQL, MS Sql Server, SQLite3. A la recherche d'un poste de développeur web.

J’ai travaillé sur des projets très exigeants, plusieurs fois j’ai dû travailler dans des domaines où je n’étais pas spécialisé et ai pu réaliser toutes les tâches d’une manière autonome.

J’ai des bonnes qualités relationnelles et communique facilement avec des personnes de différentes cultures.



Mes compétences :

Python

GNU/Linux

Microsoft SQL Server

MySQL

PHP

JavaScript

JQuery

CSS

ITIL Foundation V3

Responsive Design

HTML

SVN

XML

Scrum

Git

Prestashop

Wordpress

AngularJS