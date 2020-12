Inventeur de la Godyoto et "rêventeur" de concepts que vous trouverez sur les blogs d'Alomphega, du nauticaerium, du conceptarum...

Petit résumé professionnel, ou comment raconter 40 ans de carrières en quelques mots :

après avoir vécu de petits-boulots - de l'agent d'entretien au pianiste d'ambiance en passant par la vente d'assurances et d'aspirateurs - puis avoir suivi des cours de composition de musique contemporaine que j'ai eu l'immense fierté de clore avec un premier prix, j'ai fait une carrière d'ingénieur du son sur Paris (53 albums) qui m'a permis de me former à l'informatique.

Devenu informaticien indépendant, j'ai été consultant pour Sun Microsystems (mise en place du support fr online de StarOffice et du projet OpenOffice.org au début des années 2000).

Ces projets menés à bien, j'ai été rappelé dans le sud par la famille pour gérer ses affaires.

Je travaille désormais sur plusieurs entreprises personnelles.