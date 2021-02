Je suis reconnu comme pensionnaire de pension d'invalidité de catégorie 1 en raison de surdité total de deux oreilles ne pouvant pas téléphoner et mon handicap intellectuel léger à sept ans et de déformation de la hanche depuis ma naissance de prématuré de 6 mois. Ma restriction est que je ne peux plus marcher plus loin en raison de déséquilibre de fémur au niveau de la hanche et ne peux pas monter les escaliers .

Au départ, j'étais à Bagneux (Haut de Seine) comme assistant de service de la Collecte des entreprises n'ayant pas atteint le quota de 6% de l'effectif. Ma date d'embauche est de 15/02/1990 et devient définitif le 15/03/1990.



Je suis responsable du service de la Collecte afin de faire les démarches administrative des entreprises et des DDTEFP.



Comme le service de la Collecte devient un service externe et géré par une entreprise de sous-traitant, je suis descendu au Service de l'Informatique (sans que je souhaite changer de poste de travail) pour gérer les transferts entre deux applicatifs de façon quotidien jusqu'à ce que les deux applicatifs s'échangent automatiquement au bout de deux ans.



A partir de cela, je deviens un hot-line de correction des données sous SQL d'Oracle et est responsable de Lotus Notes (administrateur). Ce travail m'est beaucoup passionné et je suis cadre à cette date jusqu'à ce que le Directeur Général décide de changer l'applicatif après la démission du responsable du service Informatique. J'ai resté quatre ans avant de demander ma mutation en Délégation Régionale Centre à Orléans



Comme je n'entends pas bien avec le nouveau responsable, j'ai pris contact aux délégués du Personnel de prendre en considération de mes souhaits de mutation à la Région Centre comme assistant.



J'ai beaucoup de combats pour avoir un poste à Orléans depuis 1991. J'ai eu enfin mon poste à Orléans en septembre 2004 après démission de plusieurs collaborateurs à Orléans.



Je suis assistant à Orléans pour étudier les cofinancements de prothèses audititives et aider les entreprises d'embaucher des apprentis par contrat en alternance. En ce moment, je m'occupe en plus de deux travaux précédents les dossiers de demandes d'aides ponctuelles de besoins financiers avant embauche ou formation des demandeurs d'emploi handicapés.



Comme je constate que j'ai vingt deux ans d'emploi, j'essaye de trouver une autre entreprise afin de changer de poste de travail.



J'ai eu le bilan de compétences en 2009 au Greta à Paris XVe comme recherche d'un autre poste de travail. Mais le Directeur m'a empêché de me proposer un autre poste de travail.



Comme le Directeur Général a quitté ses fonctions en 2010 et le nouveau Directeur Général me laisse faire pour mes recherches de poste de travail à l'extérieur de mon entreprise.



Voilà pourquoi je suis restreint à mon poste actuel et je ne peux pas aller plus loin dans mon poste en raison de mon handicap lourd de ma marche et d'audition. Cela fait depuis 5 ans que je suis toujours à la recherche d'emploi mais sans succès en raison de mes handicaps que je possède.



Depuis le bilan de compétences en 2009 au GRETA de Paris XVe, je souhaite devenir chauffeur routier ou tramiste (poste très souhaité pour le tramiste). Mais beaucoup ne peut pas proposer un poste en raison de manque de place. Si vous avez une place libre, je vous remercie de me proposer un poste en vous précisant que je dois passer une formation par le contrat de professionnalisation.



J'ai passé ma formation de français professionnelle à FTFORMATION à OLIVET (45160). J'ai la base de français élémentaire, mais je n'ai pas acquis le niveau des idées et de vocabulaire dans les courriers professionnels. J'ai bien compris que j'ai seulement le français élémentaire de 3ème.



J'ai passé ma formation de technicien Informatique à la CNFDI avec stage de 5 jours (1 à 5 juillet 2019). J'ai eu le diplôme de ce métier. Je suis à la recherche d'un poste de Technicien Informatique à temps partiel dans la région Centre.



Mes compétences :

Assistant administratif