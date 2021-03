Guy Dominique ROBICHON

Bonjour, bien venu sur mon profil.



Fort dun parcours de plusieurs années dans la gestion et loptimisation de centre de profit, ma carrière s'appuie sur la culture du résultat.



En charge d'une unité de vente de 7Ml€, je manage une équipe denviron de 30 collaborateurs en les mobilisant autour des valeurs de l'enseigne.



J'encourage les initiatives, fais grandir les équipes , développe les compétences et assurer l'évolution de chacun.



Je garantis l'atteinte des objectifs du point de vente (CA, taux de démarque, frais de personnel).



En véritable chef d'orchestre , je manage au quotidien afin doptenir un beau FL, une boucherie irréprochable et propre, une offre boule pâte toute la journée, un espace pour les fournisseurs locaux, un bazar rangé avec de vraies promos, un secteur EPCS attractif , bref un magasin Plein, propre, prix.)



Jassure le respect de législation en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire en garantissant un excellent niveau de propreté.



Je maitrise de même le monde non alimentaire ( Bazar, EPCS,Textile, Bijouterie ainsi que le SAV) étant fort de 18 année de gestion dans ces domaines chez Carrefour .



