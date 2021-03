Guy Friess Expert 8e Dan du centre Mondial du Taekwondo

Grand Maître Instructeur Mondial Expert diplômé d’état



Paris Taekwondo 5 Adresses Pour Pratiquer : https://www.youtube.com/watch?v=8mKaBo4fHPs



J’ai une passion celle de « l’enseignement du Taekwondo Fort d'une expérience de plus 25 ans » avec plus de 200 ceintures noires du 1er au 6ème Dan du centre mondial formées à ce jour.



Après avoir étudié le Taekwondo en France et en Corée au centre mondial du Taekwondo et à l'université Koréa National Sport University de Séoul, sous la directions des meilleurs Maîtres et Experts Mondiaux de la discipline .



J’ai fondé il y a plus de 25 ans: le Paris Taekwondo qui est diriger conjointement avec mon épouse, Expert 8ème Dan du centre mondial et la premier en france a obtenir la licence de Grand Maître Instructrice Mondial

- Paris Taekwondo Académie

- Labelliser par le Centre Mondial du Taekwondo

- Une marque déposée à INPI.



Je suis :

- Le premier Français a avoir obtenue la licence de Grand Maître Instructeur Mondial

- Membre Fondateur et Directeur Technique Paris Taekwondo depuis plus de 25 ans

- Formateurs de plus de 200 Ceintures Noires du 1er au 6ème Dan du centre mondial



Le Paris Taekwondo Académie est Détenteur de plusieurs titres au niveau international et Mondial :

7 Fois Médaillés d’Or World Taekwondo Hanmadang

5 Fois Médaillés d’Or au Championnat de France

10 Fois Médaillés d’Or Championnat d’ile France

2 Fois Médaillés d’argent au Tournoi international de Paris

3 Médaillés d’Or Koréa Open 2009

5 Médaillés d’Or au France Taekwondo Hanmadang 2017

Médaillés d’Or Open de France 2017

Médaillés d’Or Coupe de France 1990

Finaliste au Championnat d’europe 2015



J'ai reçu Plusieurs citations du Centre mondial et de la fédération mondiale de Taekwondo pour le développement du Taekwondo en France en 1995,1999,2004 , 2009 et 2017.



Je suis également photographe d’action et Consultant International pour la presse spécialisé.