Guy Ros : issu du sérail des média et de la communication (j'ai dirigé pendant cinq années trois filiales de Vivendi), j'ai décidé il y a dix ans de réorienter ma carrière vers les métiers de l'événementiel, de la gestion de Palais des congrès et parc expos, d'agences de tourisme d'affaires. Parallèlement j'ai mené des projets de développement online (création de sites portails et marchands, centrale de réservation touristique, web agency).



Guy Ros : Directeur général depuis plus de 20 ans, j'ai piloté les stratégies commerciales et produits de groupes de communication, puis de S.A gérant des palais des congrès, parc expos et agences de tourisme d'affaires pour des groupes comme Vivendi, GL Events, Sofiam et aujourd'hui Centre France événements.



Guy Ros : DG Univers B to C et B to B / gestion de filiales et de PME/ gestion opérationnelle, commerciale et financière, développement commercial / filiales groupes internationaux.



Mes compétences :

Conduite du changement affirmée. Développeur.

Développer son entreprise

Editeur de site web

Anglais courant

Gestion de centres de profit

Gestion de projets

Conduite du changement

Développement des territoires

Gestion des risques