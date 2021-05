Guy TOPALL

Neuropharmacologue de formation initiale, après 15 ans de recherche auprès du docteur Henri Laborit, j’ai intégré l’industrie et occupé des fonctions de management opérationnel, de responsable de formation et de consultant interne.

Aujourd’hui, je suis tout aussi intéressé par l’accompagnement d’équipe dans l’élaboration efficace de leur projet- du CODIR au managers opérationnels, que par la recherche en pédagogie pour démultiplier l'efficacité de nos accompagnements et de nos formations. La pratique des arts martiaux et de l’équitation depuis de nombreuses années, contribue à mon équilibre. J’interviens comme Formateur en management, en communication interpersonnelle et comme Coach.

Ma formation à la gestion me donne une vision d’ensemble de la vie d’une entreprise.

Mon activité de chercheur et mes connaissances en biologie sont le garant de mon adaptabilité aux environnements scientifiques et techniques.



Mes compétences :

Ressources humaines

Leadership

Management opérationnel

Coaching professionnel

Entretiens professionnels

Coaching d'équipe

Gestion du stress

Formation professionnelle

Conduite du changement