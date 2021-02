Gwénaëlle PORTE

Parcours d'autodidacte dans un premier temps dans l'accompagnement à domicile (aide à domicile, soins Siad, création HAD).

J'ai ensuite passé une capacité en gestion d'entreprise puis un Master CAAE à l'IAE de Caen en cours du week-end.

Après mon Master j'ai été responsable tiers payant contentieux en mutualité puis directrice d'ehpad pendant quasi 9 ans avant de choisir d'orienter ma carrière vers le handicap et plus particulièrement le droit aux usagers et la relation famille.

Aujourd'hui, je souhaite me recentrer sur la gestion et notamment la finance en ayant récemment intégrer un MBA comptabilité et finance au sein du groupe STUDI COMPTALIA. Je suis donc à la recherche de nouvelles opportunités en lien avec ce projet de reconversion.