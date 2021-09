Je suis Gwendal Kermarrec , j'ai 45 ans et après 18 ans dans la marine nationale ,je suis décidé a continuer ma carrière professionnelle dans le milieu de la marine de commerce ou dans le milieu du offshore. De nature enthousiaste et dynamique, je serais ravi de mettre à disposition mon sens de lorganisation et du travail en équipe.



Mes compétences :

Mettre en œuvre des appareils de propulsion (Pielstick, MAK, Bergen, Deutz)

Effectuer des opérations de maintenance prévéntive

Conduite des appareils propulsif et auxiliaires

Démonter / monter les équipements mécaniques

Former et encadrer le personnel (20 personnes)

Chef déquipe dintervention sur les incendies o

Assurer la gestion du stock des pièces de rechan

Titulaire des permis B et C

Lutte incendie avancée