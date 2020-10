Gwendaline MABIL

Passionnée par la vente et le management et titulaire dun Master 2 marketing et vente, jai pu étendre le périmètre de mes connaissances et développer un peu plus encore mes compétences dans ces domaines en travaillant dans différentes structures.

En 2014, jai choisi de créer mon organisme de formation afin daccompagner les entreprises et leurs salariés dans le développement de leurs compétences commerciales et les techniques de vente. Jai également développé et assuré une croissance à deux chiffres de ma structure par des actions marketing ciblées, une gestion commerciale performante ainsi quune prospection efficace.

Par ailleurs, passionnée par la vente BtoB depuis plusieurs années déjà, et ce grâce à mon poste de chef de marché et dencadrement chez Danone Eaux et Produits Frais France pour lequel jai assuré le suivi de mon portefeuille client, les négociations pour gagner en PDL, les implantations, les missions promotionnelles, je suis en quête de nouveaux challenges.

Notamment, apporter mes compétences en termes de management. Jai encadré différents profils pour diverses missions et élaboré un parcours de management sur un an pour former plus de 80 managers de proximité en leur apportant les outils pratiques et efficaces testés par moi-même sur le terrain.

Dynamique, autonome et agile comme il se doit de lêtre aujourdhui, je suis consciencieuse et attache une très grande importance à mon travail et à mon équipe.



- Pilotage et gestion de lactivité commerciale avec mise en place de CRM

- Animation, encadrement et formation des équipes

- Suivi et reporting des activités et indicateurs de performances (KPIs)

- Développement et pérennisation du CA

- Management et montée en compétences des équipes