Gwendoline JARIAIS

Je suis actuellement chargée d'affaires chez Davidson Consulting, société de conseil et d'ingénierie crée en 2005.



Mon travail consiste à recruter des collaborateurs qualifiés pour nos clients. Des collaborateurs qui sont avant tout, passionnés par leur activité. Je recherche de nouveaux talents, des personnes à la recherche de nouveaux challenges avec qui je peux construire une relation basée sur la confiance et du long terme.



A la recherche de l'excellence, la qualité et l'épanouissement des collaborateurs au travail, DAVIDSON est devenue première au palmarès des best workplaces 2014.



Je suis également à l'écoute de mes clients et je recherche des solutions pertinentes pour répondre à leurs besoins.



N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez commencer une belle aventure avec Davidson (06.83.02.63.08).



Je vous invite à me contacter pour échanger sur nos opportunités de poste en :





- Gestion de projet

- Qualité / Industrialisation / Méthode / Production

- Mécanique / informatique industrielle automatisme et robotique

- Télécoms : FTTH / réseaux mobiles / SIG



Bonne visite :)



Mes compétences :

Persévérante jusqu'au bout. Motivation extrême

Entreprenante. Créatrice

Réactivité et esprit d'équipe