Habib BOPENGA BOPENGA

Jai une vaste expérience dans l'analyse de défaillances et expertise des matériaux. La diversité des mission effectuées lors de mes expériences professionnelles ma préparé à loccupation dun poste dingénieur caractérisation des matériaux et expertise. En plus de mes compétences techniques, je suis une personne proactive, rigoureux, combinées dune capacité aiguë à interpréter les résultats obtenus par différents moyens de caractérisation.