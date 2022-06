Hachim JEHOUANI

Lauréat de l’Institut de Génie Appliqué spécialité Ingénieur de logiciels et de multimédia IGA-Marrakech-Maroc, ayant une connaissance approfondie dans plusieurs langages et Framework, j’ai commencé une expérience professionnelle, il y a 8 mois, de développement mobile ANDROID. Durant cette période, j’ai achevé un premier projet «CREATION D’UNE NOUVELLE VERSION DU PROJET LEMUSLIM» et développer le deuxième projet T-PARISIEN qui gère la demande de taxi. Je compte mettre mes compétences au service de votre société pour contribuer à son meilleur développement.



Actuellement je travaille chez la société Celladds comme Résspensable des projets ANDROID



Mes compétences :

Android

Php

C++

Développement informatique