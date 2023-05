Hachimia MAZOUZ

Objectifs:

- Allier mes compétences en logistique SAP à mes qualités relationnelles, mon esprit d'analyse, ma rigueur et mon sens de l'organisation afin d'optimiser la productivité et le fonctionnement de l'entreprise.

- Continuer mon évolution verticale dans le domaine fonctionnel de la logistique SAP au travers des nouvelles missions entant que Consultante AMOA.



Mes compétences :

SAP

SAP PM

Recette fonctionnelle

Conception fonctionnelle

SAP Material Management

SAP Sales and Distribution